На Керченском мосту прошли антитеррористические учения (фото)

На строительной площадке Крымского моста прошла антитеррористическая тренировка с привлечением спецслужб. В ней были задействованы силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства.

Цель практического занятия – отработать взаимодействие между всеми структурами в случае угрозы в акватории. Для этого были смоделированы различные ситуации и отработаны меры оперативного реагирования. Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале.

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По легенде, в первый день тренировки катер, на котором находились условные террористы, должен был подойти к участку, где идет укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов Крымского моста. Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили судно-нарушитель еще на подходе к мосту, задержали его и передали всех, кто находился на борту, территориальным органам МВД и ФСБ России для дальнейшего разбирательства.

Во второй день учебная спецоперация проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала. По сценарию, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков. На его перехват были направлены противодиверсионный катер Черноморского флота «Раптор» и пограничный сторожевой катер береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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«Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено. Тем не менее, участники обеспечения безопасности проекта предусматривают все возможные варианты: проводим тренировки задействованных сил и средств. Мы должны координировать действия всех служб и принимать решения в случае экстренных ситуаций. Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега», — рассказал первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Виталий Вересович.

Безопасность строительства в круглосуточном режиме обеспечивают ФГУП «УВО Минтранса России», отделы полиции Тамани и Керчи, подразделения транспортной безопасности ООО «СГМ». Помимо этого, привлечены силы Черноморского флота, Пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Краснодарскому краю, территориальные органы МВД и ФСБ России. Объекты строительства по обоим берегам и в проливе находятся под контролем более 200 видеокамер, обеспечивающих запись и хранение информации.

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