На Керченском мосту «тушили» пожар

На строительной площадке Крымского моста прошли командно-штабные учения по тушению пожара. В операции были задействованы пожарные, спасатели, медики и строители. Цель учений – отработать действия пожарно-спасательных подразделений при возгорании бытовых сооружений, площадок складирования и хранения строительных материалов. Мероприятия прошли в рамках подготовки строительной площадки к летнему периоду.

По легенде, на северной оконечности острова Тузла произошло возгорание на складе пиломатериалов. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние постройки: загорелась площадка, где расположена дизельная электростанция, и строительная техника. Машинист автокрана получил ожоги 3-й степени.

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До прибытия спасателей и медиков на место пожара строители должны самостоятельно предпринять меры по тушению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во всех отрядах, задействованных в возведении Крымского моста, есть специалисты по охране труда, которые отвечают за технику безопасности на своих участках.

«С каждым сотрудником, прибывающим на строительную площадку Крымского моста, помимо инструктажа по охране труда, проводится дополнительный инструктаж по пожарной безопасности, чтобы он знал, как реагировать и что делать в случае ЧП. При пожаре рабочий в первую очередь должен позвонить в дежурную службу, затем доложить своему руководству, вызвать при необходимости медицинского работника. На каждом участке строительства организованы медицинские пункты, где дежурит круглосуточно квалифицированный медицинский персонал. Он укомплектован всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи до прибытия кареты скорой помощи», — отметил Надир Мухамедьяров, главный специалист по охране труда компании «СГМ-Мост».

На место пожара прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В ходе учений на строительном участке также проверили наличие и укомплектованность пожарных щитов и огнетушителей, емкостей с водой, информационных табличек.

«Были отработаны навыки тушения пожаров, спасения людей, взаимодействия сил и средств аварийно-спасательных, пожарных и медицинских служб, а также личного состава мостостроителей. Если бы такая ситуация реально произошла, то строители бы с ней справились достойно. По итогам учений могу сказать, что все силы и средства отработали на оценку хорошо: цели были достигнуты, пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказана помощь. Пожар ликвидирован. Все имущество спасено», — рассказал Алексей Чарухин, начальник Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, майор внутренней службы.

Подобные учения регулярно проводятся не только на строительной площадке Крымского моста, но и в вахтовых городках, где живут строители. Таким мероприятиям уделяется большое внимание.

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