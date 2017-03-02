На керченском «Парусе» трудятся промышленные альпинисты

В Керчи продолжают приводить в порядок памятник Героям Эльтигена «Парус», который находится в поселке Героевка.

На одной из керченских достопримечательностей продолжаются ремонтные работы. На мемориале Героям Эльтигена «Парусе» трудятся промышленные альпинисты компании «Стройсервис».

Парни отмечают, что данный объект — повышенной сложности, поскольку имеет специфическую конструкцию.

«Несмотря на относительную простоту памятника, этот объект сложный. Присутствуют отрицательные углы, есть шанс порвать верёвку», — сообщил журналисту KerchINFO.com промышленный альпинист Алексей.

На данный момент промышленные альпинисты наносят защитный слой грунтовки по всей площади памятника. После этого он будет окрашен в белый цвет.

Читайте: Памятник героям Эльтигена «Парус»

Позже планируется облагораживание территории вокруг мемориала: вместо тропинок будут обустроены дорожки с плиткой, подъездные пути, оборудована смотровая площадка, будет произведена зачистка барельефа.

Напомним, ремонт памятника начался в августе 2016 года. На работы было выделено 19,6 млн рублей.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





