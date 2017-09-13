На керченском пляже найден мертвый дельфин

На берегу одного из пляжей Керчи вновь обнаружили мертвого дельфина. Млекопитающее пролежало на песке несколько часов.

Вчера, 12 сентября, на пляже Старокаррантинном (ост. Пионерская) лежал погибший маленький дельфинёнок. Об этом сообщают читатели сайта KerchINFO.com, которые стали очевидцами происшествия.

Читайте: Керченские МЧСники спасли умирающего дельфина

«На пляже уже не первый год стоят вышки (их четыре) и между ними растянуты сети для ловли рыбы. С утра до 16-17 часов на вышках дежурят рыбаки, затем приходят лодки, они «обходят свои просторы» и собирают рыбу. Вахту с вышек снимают и больше никто не смотрит за сетями. Что происходит там уже никому не интересно. Видимо ночью начался шторм и маленький дельфинёнок попал в ловушку (сети). Сам — мертвый или ослабленный «выпутался» или помогли… никто правду не скажет, страшно то, что он погиб! Он пролежал на пляже не один час (я его увидела в 13 часов), а забрали его только в 17 часов», — отмечает керчанка.

Пока службы не забрали дельфина, на него с ужасом смотрели, проходящие мимо взрослые и дети.

«Очень хотелось бы найти виновных в его гибели! Уже не первый раз слышу возмущение отдыхающих по поводу данных вышек, а вот кто их хозяин никто не знает! Да и законно они стоят по всему пляжу?», — задается вопросом читательница.

Напомним, что не так давно на городском пляже Керчи местные активисты на протяжении нескольких дней спасали умирающего дельфина, которого выкинуло на берег.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

