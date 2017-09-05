На керченском рынке обнаружили десятки килограммов санкционных продуктов

Сотрудниками Россельхознадзора в городах восточного Крыма были обнаружены санкционные продукты. Общая масса изъятых товаров – 108 кг. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.
Согласно сообщению ведомства, незаконные продукты были обнаружены в Феодосии и Керчи.
«Товар обнаружили во время проверки в одном из магазинов Феодосии и восьми торговых точках на керченском рынке», — идёт речь в сообщении.
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Так, в целом было найдено более 42 кг сыра из Украины, Германии и Нидерандов, а также порядка 66 кг украинских колбасных изделий.
Документов, соответствующих нормам законодательства РФ, у собственников не оказалось.
Весь товар сожгли в печи-инсинераторе.
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