На керченском рынке обнаружили десятки килограммов санкционных продуктов

Сотрудниками Россельхознадзора в городах восточного Крыма были обнаружены санкционные продукты. Общая масса изъятых товаров – 108 кг. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

Согласно сообщению ведомства, незаконные продукты были обнаружены в Феодосии и Керчи.

«Товар обнаружили во время проверки в одном из магазинов Феодосии и восьми торговых точках на керченском рынке», — идёт речь в сообщении.

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Так, в целом было найдено более 42 кг сыра из Украины, Германии и Нидерандов, а также порядка 66 кг украинских колбасных изделий.

Документов, соответствующих нормам законодательства РФ, у собственников не оказалось.

Весь товар сожгли в печи-инсинераторе.

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