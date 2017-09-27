На керченском рынке провели рейд по ликвидации стихийной торговли

На территории Керчи регулярно проводятся мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. Очередной рейд прошёл в минувший вторник, 26 сентября на Центральном рынке – сообщает пресс-служба Администрации.

В состав рабочей группы, которая проводит проверки, вошли представители ветеринарного надзора и контроля, роспотребнадзора, налоговой службы, правоохранительных органов, экологической инспекции, специалисты управления экономического развития и управления муниципального контроля.

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В результате рейда были составлены 3 протокола об административном правонарушении, 2 протокола налоговой службы и 1 протокол по несоблюдению ветеринарных норм.

В Администрации города напоминают, что стихийная уличная торговля влечет за собой распространение инфекционных заболеваний, возможность пищевых отравлений и представляет серьезную опасность для горожан.

Такие продукты как молоко, масло, сметана, рыба, мясо, фарш, колбасы и сыр должны реализовываться только из холодильника.

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