На керченскому берегу готовятся транспортировать арку

На территории ТП «Керчь» начались финальные этапы подготовки к транспортировке арок Керченского моста. Операция перемещения начнется завтра.

В ковше у технологической площадки «Керчь» плавучие опоры заводят под арку для подготовки к многочасовым работам по погрузке. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

Важнейшая операция начнется на день раньше запланированного срока. Согласно распоряжению капитана морского порта «Керчь», с 00:00 27 августа 2017 года до 00:00 30 августа 2017 года, вводится запрет на плавание всех кораблей и судов.

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Следовательно, завтра, 27 августа, начнется процесс транспортировки арки на фарватерные опоры транспортного перехода через Керченский пролив.

Справка:

Длина судоходного пролета Крымского моста – 227 метров, общий вес конструкций обеих арок – около 11 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Параметры подмостового габарита рассчитаны на основании тщательно проведенного анализа сведений о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне. Профильные специалисты максимально учли все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних лет на судоходных путях Керченского пролива. Учтены и прогнозные параметры развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Фарватерные опоры защищены от навала судов специальными устройствами (палами). Помимо этого, опоры оборудуют защитными устройствами по типу кранцев.

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