Государственное казённое учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым» обратилось с просьбой к жителям Крыма сообщать о ямах на дорогах. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра предприятия.

Каждый крымчанин, который заметил яму в дорожном покрытии регионального и межмуниципального значения может сообщить о ней в службу.

«ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» просит граждан сообщать о наличии ям, разрушений дорожного полотна на дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым для своевременного выявления и устранения данной проблемы», – говорится в сообщении.

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Информацию можно передать по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9.00 до 18.00 ежедневно, а также оставить сообщение на сайте ГКУ «Службы автомобильных дорог Республики Крым» в разделе «Общественная приемная».

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