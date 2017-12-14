На крымских ТЭС установили европейские турбины в обход санкциям

Спорные турбины стали причиной международного судебного разбирательства. Немецкий концерн Siemens требует остановить установку турбин на Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Арбитражный суд Москвы признал поставку оборудования от дочерней компании концерна в Крым законной. Однако, судебные споры продолжаются.

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года включает в себя строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Изначально на крымских ТЭС планировали ставить турбины от дочерней компании немецкого концерна Siemens. Однако, в прошлом году компания прекратила поставки оборудования в Крым из за санкций.

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Тогда «Ростех» заявил, что нашел другого поставщика турбин. Позже выяснилось, что в Крым доставили турбины, сделанные по технологии Siemens, через вторичный рынок.

Немецкий концерн направил два иска в Арбитражный суд – о поставке газотурбинных установок, ( контракт был заключен в марте 2015 года между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт» и о перепродаже этих турбин . Также, немецкий концерн требовал вернуть оборудование производителю.

Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха – ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Также, неудовлетворен и встречный иск от ООО «Технопромэкспорт».

Сегодня замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что первые турбины уже установлены. Сейчас проводят подготовительные процедуры, которые необходимы перед запуском турбин.



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