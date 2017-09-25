На лимузине в белом платье или как керченские невесты Феодосию покоряли

Что подходит друг другу больше, чем невеста в белом платье и шикарный лимузин? Именно в таком облачении и на таком транспортном средстве 12 очаровательных керчанок отправились в Феодосию на Всекрымский фестиваль невест 2017.

Выезжающий из Керчи утром 24 сентября белоснежный лимузин, любезно предоставленный компанией ЛимоКерчь, приковывал взгляды проезжающих и проходящих мимо. Особый интерес вызывала надпись «Всекрымский фестиваль невест 2017 г. Керчь», нанесенная на автомобиль фотостудией «Позитив». Однако это только внешняя оболочка.

Внутри лимузина, облаченные в белоснежные свадебные наряды (один из которых был предоставлен салоном свадебных платьев Amore Mio), по направлению к Феодосии ехали 12 керчанок, участвующих во Всекрымском мероприятии FESTневест.

Светлана Цимбалюк, Анастасия Бибик, Мария Лукьянчук, Светлана Новикова, Елена Писанцева, Елена Безденежных, Татьяна Костина, Алена Костина, Валерия Балагурова, Анастасия Рыбак и Валерия Макарова под руководством известной керченской ведущей и просто замечательной женщины Натальи Пушиной направлялись на грандиозный праздник красоты, любви и молодости.

А праздник начался буквально с самого прибытия в Феодосию. Лимузин с нашими землячками был встречен «на ура». Вся процессия, включающая прекрасных невест из Феодосии, Симферополя, Евпатории, Джанкоя и других городов и населенных пунктов Крыма, начала активно фотографироваться на фоне белоснежного керченского Хаммера.

Далее все участницы FESTневест организованной колонной направились на место действия – городскую набережную Феодосии. Здесь девушки подарили подарок всем собравшимся зрителям, исполнив танцевальную композицию. Затем было дефиле, на котором была представлена каждая из участниц фестиваля: девушки выходили на центр импровизированной сцены под громкие аплодисменты и возгласы очарованных и пораженных зрителей. В конце торжественной части мероприятия крымские невесты выпустили в небо воздушные шары, символизирующие их самые заветные мечты и желания.

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«Мои впечатления от фестиваля передать сложно. Это настоящий праздник. Понравилось абсолютно все», – комментирует участница FESTневест Елена.

После такой «официальной» части мероприятия, участницы фестиваля отправились в ресторан на банкет. Здесь крымчанок ожидали творческие поздравления от керченского шоу-балета «Рандеву» (рук. Ирина Шабашова) и других талантливых артистов полуострова.

Кроме того, в ресторане состоялся розыгрыш призов. Наши керченские невесты также оказались в числе счастливиц и получили подарки в виде фотосессии и скидки на пошив платья. В свою очередь Наталья Пушина также разыграла среди участниц фестиваля несколько призов, предоставленных спонсорами: салоном свадебных платьев Amore Mio и фотостудией «Позитив».

Запечатлеть такие памятные моменты радости и счастья удалось керченским фотографам: Юлии Кандыбе и сотруднику редакции КерчьИНФО.

Однако стоит отметить, что керченские невесты отправились на FESTневест не только для веселья. Девушки привезли подарки для благотворительного фонда «Твори добро всегда», оказывающего помощь деткам с различными видами заболеваний и малоимущим семьям.

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В целом, грандиозное событие Всекрымский FESTневест состоялось благодаря идеологу мероприятия Кристине Подберецкой. Кураторы направлений, а также участницы фестиваля выражают огромную благодарность известной ведущей.

«Хочется отметить особую дружескую атмосферу среди кураторов городов. Мы все давно знакомы и дружны. Очень радостно вновь оказаться в такой приятной компании», – говорит куратор керченских невест Наталья Пушина.

Всекрымский FESTневест оказался настоящим праздником. На протяжении всего дня среди невест не смолкали благодарственные слова, с лиц не исчезали улыбки, а сердца каждой из участниц переполнялись теплотой и радостью.

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