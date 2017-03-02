На международном «Кубке Латинского квартала» керчане заняли четвертое место

В Москве 23-26 февраля проходили международные соревнования по танцевальному спорту «Кубок Латинского квартала».

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В турнире приняли участие танцовщики из разных уголков России: Пенза, Тюмень, Калининград,Челябинск,Южно-Сахалинск, Белгород, Шахты, Благовещенск (Амурская область), Пермь, Саратов, Санкт-Петербург, Пятигорск, Барнаул,Воронеж, Якутск, Мурманск, Тверь, Владивосток, Калуга и т.д.

Честь в Керчи довелось защищать воспитанникам образцового ансамбля бального танца «Ритм» — Цыганкову Данилу и Жорняк Дане. Среди 77 пар керченские бальники заняли 4 место.

Редакция KerchINFO.com поздравляет танцовщиков и желает новых творческих побед!

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