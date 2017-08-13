На Митридате появилось новое место для селфи

Возле новой скамейки на горе Митридат уже начали делать первые фотографии. Логотип «Крымский мост» привлекает не только туристов, но и керчан.
11 августа, на главной достопримечательности Керчи была установлена брендовая скамейка. В первые же часы после появления её облюбовали жители и гости города.
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Это место итак достаточно людное, особенно в вечернее время суток. Поскольку с вершины горы открывается превосходный вид на весь город и, что немаловажно, на строительства моста в Крым.
Сюда, как и на смотровую площадку, приходят все, кто хочет полюбоваться величием грандиозного строительства. К тому же с этой точно хорошо видны судоходные арки, которые вскоре будут на фарватере Керченского пролива.
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После появлении именно скамьи с логотипом «Крымский мост» это место стало еще популярнее. У многих появилось желание сделать несколько кадров на фоне нового объекта.
Следует отметить, что аналогичная скамейка есть и на таманской стороне. Там она приобрела настоящую популярность. В интернете с каждым днем появляется все больше фотографий на ее фоне. Следует предположить, что подобная участь ждет и керченскую скамейку.
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