На Митридате появилось новое место для селфи

Возле новой скамейки на горе Митридат уже начали делать первые фотографии. Логотип «Крымский мост» привлекает не только туристов, но и керчан.

11 августа, на главной достопримечательности Керчи была установлена брендовая скамейка. В первые же часы после появления её облюбовали жители и гости города.

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Это место итак достаточно людное, особенно в вечернее время суток. Поскольку с вершины горы открывается превосходный вид на весь город и, что немаловажно, на строительства моста в Крым.

Сюда, как и на смотровую площадку, приходят все, кто хочет полюбоваться величием грандиозного строительства. К тому же с этой точно хорошо видны судоходные арки, которые вскоре будут на фарватере Керченского пролива.

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После появлении именно скамьи с логотипом «Крымский мост» это место стало еще популярнее. У многих появилось желание сделать несколько кадров на фоне нового объекта.

Следует отметить, что аналогичная скамейка есть и на таманской стороне. Там она приобрела настоящую популярность. В интернете с каждым днем появляется все больше фотографий на ее фоне. Следует предположить, что подобная участь ждет и керченскую скамейку.

А вы уже успели сделать фото со скамейкой «Крымский мост»?

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