На Митридатских лестницах снова начнутся противоаварийные работы

На днях стало известно, что на Большой и Малой Митридатских лестницах будут проводить первоочередные противоаварийные работы в части инженерной защиты нескольких участков. Соответствующий документ был размещен на этой неделе на портале госзакупок. Замминистра экономического развития Сергей НАЗАРОВ в ходе сегодняшнего визита в Керчь также прокомментировал ситуацию с лестницами.

Заказчиком проекта выступает государственное казённое учреждение Республики «Крымнаследие». Все работы нужны выполнить до 20 декабря 2018 года, начальная (максимальная) цена контракта – 166 218 716 рублей.

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Директор «Крымнаследия» Александр ПОЛИТОВ в комментарии журналистам КерчьИНФО порекомендовал подробно просмотреть проектную документацию. Просмотрели.

Первым этапом проведут экспертизу проектно-сметной документации на производственные работы по объекту. Затем рассчитают сметную стоимость строительства, и приступят к подготовительным работам: будут устраивать удерживающие сооружения подпорных стен из одного ряда бурокасательных свай и устройство анкерных полей для обеспечения устойчивости склонов, будут бурить скважины, зацементируют грунты, укрепят откосы насыпных сооружений, конусов, мостов и путепроводов, устроят ленточные фундаменты.

Как отметил Сергей НАЗАРОВ, есть понимание несколько расширить сам комплекс объекта культурного наследия: «Рядом находится гимназия, Обелиск Славы. Их нужно дополнительно включить в общий проект. К концу марта должны подготовить проект, дальше уже будет понимание».

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Напомним, что Большая лестница с 2015 года находилась в аварийном состоянии. Прошлой осенью на ее ремонт было выделено более 1 миллиарда рублей.

Зимой 2016 года противоаварийные работы на одном из участком Большой Митридатской лестницы уже проводились подрядной организацией «ТНГ-групп». Рабочие выполнили конструкцию, состоящую из арматурной сетки на бетонных основаниях. Данный объект удерживает и укрепляют стену, защищая от дальнейших разрушений. Однако не только исторически ценный участок нуждается в реконструкции, этого требует вся лестница. Зимние противоаварийные работы были первым этапом (на них выделяли около 15 миллионов рублей).

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