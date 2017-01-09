На Митридатской лестнице продолжаются ремонтные работы. К концу января 2017 года этот исторический объект Керчи преобразится.

Длительный период времени Митридатская лестница находилась в аварийном состоянии, несмотря на то, что по ней ежедневно прогуливались туристы, и бегали дети. На протяжении нескольких месяцев на главной достопримечательности Керчи ведутся противоаварийные работы.

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На данном этапе подрядчиком «ТНГ-групп» был выполнен ряд работ по очистке обвалившейся части лестницы и удалению мусора с площадки. После чего рабочие приступили к противоаварийным работам: залили бетонное основание, на котором будут возведены стойки и установлена арматурная сетка. Эта конструкция будет удерживать и укреплять стену.

Мастер строительно-монтажных работ Андрей Грачев отметил, что все необходимые материалы уже есть. Работы планируют окончить через 2-2,5 недели.

Важно отметить, что вся лестница требует реконструкции, а не лишь та часть, которая «приказала долго жить». Однако по этому вопросу сейчас лишь ведутся разговоры. На общий ремонт Митридатской лестницы еще не был утвержден бюджет, не назначены сроки и подрядчик.

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