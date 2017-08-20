На некачественную детскую продукцию керчане смогут пожаловаться в Роспотребнадзор

С завтрашнего дня и на протяжении двух недель керчане смогут обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам безопасности товаров, предназначенных для детей.
Как сообщает пресс-служба Администрации г. Керчи, с 21 августа и по 4 сентября на базе территориального отдела Роспотребнадзора по г. Керчи и Ленинскому будет организована «горячая линия» по вопросам безопасности товаров, предназначенных для детей и подростков.
Мероприятия организовывается в преддверии нового учебного года во избежание несчастных случаев и неприятных инцидентов, связанных с приобретением и использованием некачественных товаров.
Читайте: Роспотребнадзор контролирует качество крымских морей
Режим работы «горячей линии»: с 21 августа по 4 сентября с 9:00 до 15:00, по возникающим вопросам можно обращаться по номеру 2-05-42.
Напоминаем, что накануне в Керчи начали открываться школьные ярмарки и базары, представляющие продукцию, предназначенную для школы: канцелярию, школьную форму и другие товары.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: