Спортсмены приглашают на масштабный Кубок Керчи по Street Workout

В Керчи, 20 мая, пройдет масштабный Кубок по Street Workout 2017. На соревнования заявлены спортсмены из города-героя и близлежащих поселков.
Участники посоревнуются в сольном фристайле, двоеборье и троеборье с дополнительным весом. Также спортсмены посоревнуются в дисциплинах: двоеборье до 12 и до 16 лет.
Примечательно, что на Кубке керченский спортсмен попытается установить рекорд по вису на турнике.
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Кубок по Street workout 2017 пройдет на площади Ленина. Начало в 14.00.
Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно здесь.
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