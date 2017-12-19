На новый год в Керчь придёт снег?

Новогоднюю атмосферу создаёт масса вещей – мигающие огоньки, ёлочные базары, хождение за подарками, и, конечно, настоящая зимняя погода. Всегда очень хочется, чтобы в новогоднюю ночь с неба сыпались пушистые снежинки. Что готовит нам погода на главный зимний праздник?

Керченские синоптики столь долгосрочные прогнозы не составляют (такие прогнозы не всегда оправдываются – 70-80%) точную погоду на 31 декабря можно узнать за три или два дня. Однако в республиканский гидрометцентре всё-таки составили предварительный прогноз на 31 декабря и первый день нового года.

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Прогноз погоды на 31 декабря 2017 в Крыму

День 31 декабря: преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха +2…+7°.

Ночь 1 января: преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха по Крыму 0-5° тепла, в Симферополе +1…+3°.

Некоторые погодные порталы прогнозируют на 31 декабря в Керчи – снег. Однако, не стоит безоговорочно верить таким прогнозам. Следите за погодными новостями с КерчьИНФО, если в новогоднюю ночь пойдёт снег, мы обязательно об этом скажем. ;)

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