На «Оптике» может упасть дерево

В районе остановки «Оптика» аварийное дерево в любой момент может стать причиной аварии или несчастного случая. Во дворе по улице Горького критически накренилось дерево с выступающими из земли корнями.

На протяжении долгого времени по улице Горького недалеко от остановки «Оптика» стоит сухое дерево, которое вот-вот упадет. Аварийное дерево превратилось для местных жителей в «бомбу замедленного действия». Все жители улицы Горького по возможности обходят это место стороной. Автомобилисты давно уже перестали парковаться в дворе, где стоит это дерево. Ежедневно школьники и родители с малолетними детьми вынуждены пересекать дорогу, над которой повисло это опасное дерево, идя в школу и детский сад.

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Напомним, что за безопасностью и благоустройством придомовой территории должны следить ЖЭКи. Согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сухие и аварийные насаждения положено спиливать.

Самое удивительное, что на прошлой неделе по улице Горького служба ЖКХ проводила санитарную обработку зеленых насаждений. Работники управляющей компании вырубали сухостой и пни. Почему же они не удалили это опасное дерево, которое представляет угрозу для жизни и здоровья пешеходов, транспортных средств и повреждения линий электропередач?

Получается тупиковая ситуация: управляющая компания делает вид, что не видит этого опасного дерева, а если кто-то спилит его самовольно — то получит штраф за несанкционированную вырубку насаждений и понесёт административную ответственность.

Вопрос: «Что же делать с таким опасным деревом?» для жителей улицы Горького остаётся открытым. Видимо, местная управляющая компания, ждёт пока данное растение всё же обрушится само по себе, и аварийные работы придётся выполнять работникам МЧС.

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