На «партизанском» мосту скоро не будет ям

Подрядная организация приступила к работам по замене дорожного покрытия на мосту в районе остановки Партизанская. Состояние этой дороги – болезненная тема жителей Аршинцево.

На проезжей части от «партизанского» моста до Телецентра уже приступили к снятию старого покрытия. Пока что, фреза прошла небольшой участок. Но, даже такие изменения порадовали керчан.

Дело в том, что в свете последних событий, когда в Керчи активно ведутся работы по капитальному ремонту дорог, жители Аршинцево неоднократно говорили о состоянии моста при въезде в микрорайон.

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Когда стали ремонтировать улицу Орджоникидзе, к работам приступили от края транспортного перехода. Это вызвало волну негодования в отношении Администрации города и подрядной организации. Уже не один год состояние моста беспокоит керчан:

«Не так давно провели работы по укреплению самой конструкции, а про дыры на дороге то ли забыли, то ли сделали вид что забыли», – рассказывает жительница микрорайона Аршинцево.

Теперь, горожане видят, что на эту проблему обратили внимание и надеятся, что ремонт дороги завершат до того, как выпадет снег.

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