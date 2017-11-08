На пересечении Еременко и Кирова заделывают яму

Вчера ночью на пересечение улиц Еременко и Кирова произошла утечка водопроводной магистрали. Сейчас территория огорожена отбойниками, на месте работает дорожная техника.

В ночное время работы проводились сотрудниками городского Водоканала. На предприятии отметили, что проблема в данный момент устранена, яму на месте ремонтных работ в данный момент закапывают.

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Напоминаем, что больше половины случаев утечек происходит из-за сильной изношенности водопроводных магистралей Керчи. По вопросам порыва водоводов, утечек и подачи воды можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Водоканала по телефону 2-01-09.

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