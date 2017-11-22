На переселение крымчан из аварийного жилья выделят 500 000 000 рублей

На программу переселения крымчан из аварийного жилья в 2018 году выделят 500 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Республики Сергей АКСЁНОВ в ходе профильного совещания.

Глава Крыма отметил, что программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» ещё не до конца работает, однако на это есть причины: «Мы сейчас работаем в постоянном взаимодействии с федеральными органами власти. На следующий год 500 млн рублей Республика Крым получит на решение этих задач. Наша с вами задача как республиканских и муниципальных органов власти определить реальный объём бедствия. Консолидируемся на том, чтобы провести тотальную инвентаризацию и представить все материалы непосредственно в федеральное Правительство для принятия решения».

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По мнению Сергея АКСЁНОВА, наиболее проблемный с точки зрения состояния жилого фонда населённый пункт полуострова – город Щёлкино.

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин ЦИЦИН пояснил, что Фонд долго работает с Крымом по двум программам, в связи с чем имеется представление о сложностях исполнения программы переселения из аварийного жилья. «Надо, в первую очередь, начать с трёх муниципальных образований, с которых в прошлую программу не переселили ни одного человека – Алушта, Ялта и Керчь», – отметил специалист.

Напомним, что в Керчи около 80 тысяч квадратным метров аварийного жилого фонда, который нечем заменить. По мнению руководства Керчи, необходимо разрабатывать собственную муниципальную программу переселения из аварийного жилья, в том числе за счёт внебюджетных частных инвестиций.

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