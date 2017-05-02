На первомайской демонстрации обидели керченских инвалидов

Керченское общество инвалидов осталось в расстроенных чувствах после праздничной первомайской демонстрации. Ведь организацию попросту проигнорировали в колонне.

Вчера, 1 мая, в Керчи прошла традиционная первомайская демонстрация профсоюзов города. Впервые в этом году в ней решило принять участие Керченское общество инвалидов.

Немногим более 30 представителей данного общества решились пройтись в колонне с демонстрантами. Многие даже не побоялись встать с коляски или пройтись без палки.

Читайте: Керченским инвалидам не верят в общественном транспорте

«Как им всем было тяжело! Дети с церебральным параличом и аутистам. Но они шли! Мы репетировали, знали после кого идём. Мы , может быть, только и шли ради этого несчастного «Ура!», которое мы должны были кричать после объявления», — рассказывает председатель организации Марина Мамуль.

Однако услышать представления общества его членам так и не судилось.

«Я шла впереди и, когда была наша очередь, наши с замиранием сердца ждали, когда назовут. Но нас пропустили, а потом произошла заминка, видимо поняли, что что-то не так», — отмечает Марина Александровна.

Таким образом, праздник труда и весны для керченских инвалидов превратился в день обиды и плевка в их сторону. Как призналась председатель общества, после демонстрации было запланировано чаепитие, но после случившегося было не до него. Все разбрелись по домам в расстроенных чувствах.

Быть может, кто-то подумает, что это ерунда и весьма незначительный инцидент, но для людей с ограниченными возможностями, которые хотя бы на некоторое время хотели побыть такими, как все — настоящая рана на сердце.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

