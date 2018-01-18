На пилотном участке Крымского моста установлены барьерное ограждение и мачты освещения

На одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. Это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 метров будущей автодороги. До декабря – сдача объекта по графику – строителям предстоит завершить укладку двух слоев асфальта и выполнить обустройство всей проезжей части.

Работы по обустройству выполнены на участке моста между пятью опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта.

В целом дорожникам предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения.

Барьерное ограждение – металлическое, двухъярусное. C внешней стороны мостового полотна его высота – 1,5 м. Уровень удерживающей способности – 500 кДж, что эквивалентно удару легкового автомобиля на скорости 100 км/ч, грузового – 71 км/ч. На разделительной полосе высота барьерного ограждения – 1,1 м. Здесь оно способно выдержать удар в 350 кДж (легкового автомобиля на скорости 90 км/ч, грузового – 65 км/ч).

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Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами – 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах – везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы – частое явление.

Одновременно с обустройством автодороги участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив – это часть почти 70-километровой новой дороги, участка федеральной А-290 – от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.

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Расчетная скорость движения на автодорогах категории 1б – 120 км/ч. Это означает проектную способность дорожного конструктива обеспечить безопасность движения автомобилей при таком скоростном режиме. Фактическая максимальная разрешенная скорость движения по мосту будет установлена в связке со скоростными режимами на автоподходах и согласована с Госавтоинспекцией. Согласно правилам дорожного движения, она составит 90 км/ч.

Еще одна задача, которую необходимо выполнить строителям перед началом движения по Крымскому мосту, — создание Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для централизованного управления транспортными потоками. АСУДД включает несколько подсистем, в том числе это подсистема информирования водителей, которая будет обеспечивать участников дорожного движения оперативной информацией о состоянии движения на дороге: заторах, пробках, сложных дорожных условиях и т.д. Вывод оперативной информации предусмотрен на нескольких табло переменной информации.

Текст и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

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