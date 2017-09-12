На площади Ленина строят детский городок

Жители Керчи сегодня в недоумении — больше половины территории центральной площади огорожены сетчатым забором, идёт демонтаж различных конструкций.

Но не стоит пугаться, здесь всего навсего готовятся к предстоящему детскому фестивалю «Азбука профессий».

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И чтобы у юных участников было всё совсем как у взрослых, для них огородили такую значительную территорию.

Уже завтра здесь появятся деревянные домики, а к выходным керчане увидят целый маленький городок, со своими почтовыми отделениями, салонами красоты и спортзалами.

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