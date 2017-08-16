На площади Ленина «воевали» юнармейцы

На центральной площади города прошли боевые действия. Керченские юнармейцы имитировали бой с противником.

В рамках празднования 90-летия ДОСААФ на площади Ленина в Керчи прошли праздничные мероприятия. Одним из них стало показательное выступление юнармейцев под руководством Керченского отделения «Союза десантников Крыма».

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Ребята продемонстрировали показательные выступления, в которых имитировали ожесточенный бой с противником.

Зрелищное шоу впечатлило гостей. Юные керчане показали отличную подготовку и своим выступлением доказали, что наша Родина под надежной защитой.

Камуфляж, автоматы в руках и пиротехника поспособствовали реалистичному воссозданию военных действий. Гости мероприятия на некоторое время оказались свидетелями настоящей схватки.

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