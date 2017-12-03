На полуострове пройдет «Неделя крымского туризма»

Проведение «Недели крымского туризма» в Республике планируется на период 20-24 февраля 2018 года. Инициатором мероприятия стало Министерство курортов и туризма РК при поддержке Федерального агентства по туризму.



«Мероприятие состоится в рамках промо-кампании к сезону 2018 года. Запланировано проведение туристической выставки, а также профессиональных дискуссионных площадок по всей республике», – отметил министр курортов и туризма РК Вадим ВОЛЧЕНКО. Об этом пишет пресс-служба Администрации г. Керчи.

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Помимо этого, в 2018 году планируется проведение еще одного мероприятия туристической направленности. Проект «Уполномоченный агент» предназначен для турагентств, которые по итогам обучения и аттестации получат сертификаты Министерства курортов и туризма РК и право называться «уполномоченными агентами по продвижению Крыма».

Также на территории Крыма будут введены сертификаты качества для обозначения лучших объектов размещения, питания и пляжных территорий.

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