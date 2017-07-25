На пути строительства Керченского моста начали сносить дачи

Дачники, участки которых попадают в санитарную зону строительства автомобильных подходов Керченского моста, активно переселяются. Первые дома уже снесли.

Участки ТСН СНТ «Залив», которые попадают под снос в связи со строительством автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, начали сносить. В данный период керчане активно занимаются переселением на новые места.

Тем, кто предпочёл новый участок или по юридическим причинам не смог получить материальную компенсацию, выделили новые территории в районе остановок Верхнего и Нижнего Солнечного.

Карты переноса участков можно найти на сайте: http://snt-zaliv.ru/

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«Сейчас идёт планирование участков спецтехникой и переезд. Помощь оказывают бесплатно», — отмечает владелец дачи в ТСН СНТ «Залив» Руслан.

Помощь, о которой говорят владельцы дач, оказывает компания «ВАД». Сотрудники организации оказывают оперативную помощь в благоустройстве и переселении.

Но есть и сложности. Например, до сих пор не найдены хозяева участков 371, 481, 497, 573, 577, 590.

Также установлен крайний срок для переезда дачников — 10 августа. Важно отметить, что первые участки уже начали сносить.

Напомним, около 50 участков садового товарищество попали под изъятие в связи со строительством автомобильных подходов к Керченскому мосту. За каждый участок керчанам предназначалась материальная компенсация по индивидуальной оценке. Однако 15 из дач не были приватизированы. Этот факт лишил хозяев возможности получить компенсацию. По результатам длительных переговоров этим керчанам выделили новые участки в свободной зоне.



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