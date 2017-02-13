На расклейщика объявлений составили протокол

10 февраля 2017 года специалистами управления муниципального контроля был выявлен факт нарушения правил благоустройства – расклеивание объявлений на электроопорах и деревьях по улице Орджоникидзе. Личность расклеильщика была установлена. На него составлен протокол об административном правонарушении, который будет рассмотрен на ближайшем заседании административной комиссии. Также специалистами управления муниципального контроля проведена воспитательная беседа с нарушителем. Расклеильщик обязался снять все расклеенные им объявления и в дальнейшем не нарушать Правила благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Керчи

Управление муниципального контроля разъясняет! Согласно Правилам благоустройства муниципального образования городской округ Керчь расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешена только на специально установленных стендах. Наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях и т.д. каких-либо объявлений и других информационных сообщений запрещено.

Специалисты муниципального контроля продолжат работу с расклейщиками объявлений. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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