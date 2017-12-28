На ремонт крымских дорог выделено дополнительно 4,5 миллиарда рублей

По поручению президента России в бюджет Республики Крым дополнительно выделили 4,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт магистралей полуострова. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

Как рассказал Сергей Валерьевич, в январе эти деньги уже поступят на счёт Республики: «Главный вопрос – правильно определить, какие дороги нуждается в этом ремонте. Сейчас идёт мониторинг самых «острых» мест» – рассказал глава Крыма.

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Кроме этого, с февраля начнут монтаж систем фото и видео-фиксации на территории республики. На полуострове составлена интерактивная карта автомобильных дорог, куда жители могут вносить свои предложения – к примеру, где можно установить светофор и пешеходный переход. Эта карта будет в публичном доступе – подчеркнул Сергей АКСЁНОВ.

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