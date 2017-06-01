На решение проблемы самостроев – 2 недели

Если не решат – пожизненный эцих с гвоздями. Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ дал городам Крыма 2 недели для того, чтобы наконец разобраться с самостроями на полуострове. А тех, кто не справиться с поставленной задачей, он поручил наказывать.

По его словам, пора уже найти в районах людей, способных определить, какие объекты нужны Крыму, а какие нет. «Или вообще нет ни одного человека ни в одном районе, кто имеет хоть какую—то позицию? Или главная позиция одна – голову в песок, чтобы никого не видеть?», – цитирует Главу Крыма РИА Крым.

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Ранее сообщалось, что проблему с самостроями решат до середины мая, позднее, крайний срок был перенесен на 31 число.По итогам проверок, проходивших ранее, было выявлено порядка 3 тысяч самостроев.

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