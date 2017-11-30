На шести улицах Керчи сегодня ограничат подачу воды

Водоканал предупреждает: населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на период ремонта водовода.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д=300 мм. по ул. Черноморская 30.11.17 г. водоснабжение по ул. Черноморская, ул. Мира, ул. Кавказская, ул. Кавказская, ул. Клинсковского, ул Нестерова, ул. Победы будет ограничено с 9:00 до 18:00.

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Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причиненные неудобства.

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