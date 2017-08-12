На Шлагбаумской площади в Керчи всю ночь шел ремонт дороги

В Керчи продолжается активный ремонт центральных улиц города. На данный момент практически закончено укладка нового асфальта на площади по ул. Шлагбаумская. Как сообщалось ранее, ремонт дорожного покрытия центральных улиц Керчи начался 29 июля.

Первой подверглись ремонту улицы Карла Марка и Еременко. Далее ремонт дорожного покрытия продолжилось на Шлагбаумской площади.

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Основная часть строительных работ велась в ночное время суток. Такое решение было принято для удобства автомобилистов, которые транзитом проезжают Керчь, направляясь на паромную переправу или двигаясь на выезд из города.

На сегодняшний день рабочие положили первый слой асфальта на площади. Совсем скоро новое дорожное покрытие смогут испытать керченские водители.

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