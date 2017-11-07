На шоссе Героев Сталинграда начался ремонт дороги

На шоссе Героев Сталинграда, недалеко от Пенсионного фонда развернулись дорожные работы. Рабочие компании АО «ВАД» ремонтируют часть шоссе. Для движение транспорта техника проблем не создаёт.

Работы здесь начались вчера вечером, строители сняли старый бордюрный камень. Часть полосы проезжей части ночью, по словам очевидцев, перекрывали. Сейчас с края дороги снят асфальт, идёт уравнивание, работает экскаватор. Здесь будет либо пешеходная дорожка, либо расширение дороги. Рабочие от комментариев отказались.

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Ранее керчане были недовольны тем, что строительная техника «ВАДа» разрушает городские магистрали. Сейчас рабочие, можно сказать, исправляют ошибки. Напомним, что «вадовцы», помимо большой стройки – трассы «Таврида», занимаются ремонтом улицы Буденного.

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