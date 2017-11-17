На шоссе Героев Сталинграда разграничили движение транспорта

На шоссе Героев Сталинграда из-за дорожных работ затруднено движение транспорта. Посередине дороги в районе Верхнего Солнечного стоят отбойники, рабочие АО «ВАД» готовятся к асфальтировке.

По словам дорожников, работы могут занять около двух недель. По одной полосе дороги вечером прошла фрезеровочная машина, видно, что старое дорожное покрытие сняли.

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Напомним, что ремонт здесь начали на прошлой неделе. Последний раз эту дорогу ремонтировали два года назад, также она в списке «убитых дорог» от ОНФ. Из-за деформированного дорожного покрытия каждое утро автовладельцы стоят в «пробках».

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