На «Солнечном» снова отключили воду

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» предупреждает абонентов об отключении воды по ул. Шоссе Героев Сталинграда. На водоводе проходят работы.

«В связи с аварийными работами на водоводе Д=600 мм. по ул. Шоссе Героев Сталинграда 4 апреля 2017 года с 15:30 до окончания работ вода на микрорайонах Верхний и Нижний Солнечный подаваться не будет», — идёт речь в сообщении пресс-службы организации.

Читайте: Керчане в сложной жизненной ситуации могут рассчитывать на государство

Также в ГУП РК отмечают, что при необходимости работы могут продолжаться круглосуточно.

Керченский филиал приносит извинения за причинённые неудобства и просит запастись питьевой водой.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

