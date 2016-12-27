В Керчи появился светофор в районе остановки «МорРыбПорт». Об этом сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

«Сегодня транспортным светофором оборудован пешеходный переход в районе остановки «МорРыбПорт». Монтаж всей электросистемы, светоидных линз будет закончен до Нового года», — отметил чиновник.

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Также Владимир Подлипенцев выразил надежду, что установка светофора повысит уровень безопасности движения на данном оживленном участке.

Отметим, что на днях светофором также была оборудована остановка «Нижний Солнечный».

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