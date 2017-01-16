На стадионе им. 50-летия Октября продолжаются ремонтные работы. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил директор стадиона Жмака Олег.

Минувший год ознаменовался для стадиона ремонтными работами в раздевалках и спортивных залах Южной трибуны. В наступившем 2017 году руководством стадиона планируется осуществить ремонт восточной трибуны.

«В течении 2017 года планируется ремонт помещений Восточной трибуны: раздевалки и спортивные залы», — рассказывает Олег Станиславович.

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Отметим, что в данный период также ремонтируется экстрим-парк, который долго время оставался в аварийном состоянии.

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