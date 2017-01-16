стадион им 50летия октября ремонт

На стадионе им. 50-летия Октября продолжаются ремонтные работы. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил директор стадиона Жмака Олег.

Минувший год ознаменовался для стадиона ремонтными работами в раздевалках и спортивных залах Южной трибуны. В наступившем 2017 году руководством стадиона планируется осуществить ремонт восточной трибуны.

«В течении 2017 года планируется ремонт помещений Восточной трибуны: раздевалки и спортивные залы», — рассказывает Олег Станиславович.

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Отметим, что в данный период также ремонтируется экстрим-парк, который долго время оставался в аварийном состоянии.

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стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
стадион им 50летия октября ремонт
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