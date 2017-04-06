На строительстве Керченского моста начали бетонировать фарватерные опоры

Строители Керченского моста приступили к бетонированию одной из опор судоходных арочных пролетов. Как передает сайт «Крымский мост», свайные работы на опоре №252 выполнены полностью, в данный момент на свайном поле автодорожной части формируется ростверк (монолитная железобетонная плита).

Отмечается, что сейчас «вяжется» арматурный каркас плиты, который постепенно бетонируется. В нижний слой ростверка уложены первые 520 кубов бетонной смеси.

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Всего строителям предстоит сделать две фарватерные опоры, на которых расположатся судоходные арочные пролеты. Фундамент каждой опоры состоит из 95 свай, — отмечают в инфоцентре.



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