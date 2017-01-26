Строители, достигшие лучших результатов в организации строительно-монтажных работ, будут определены на строительстве моста через Керченский пролив. Конкурс пройдет в несколько этапов и завершится по окончании реализации проекта. Оценивать претендентов будут ежемесячно почти по 40 критериям.

Конкурс проводит заказчик строительства ФКУ Упрдор «Тамань» по инициативе Федерального дорожного агентства. Участие в нем принимают субподрядные организации, задействованные как в строительстве моста, так и в обеспечении работы временной инфраструктуры стройки.

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«Основная задача такого внутреннего рейтинга – распространить лучшие практики, которые мы планируем определять, всесторонне оценивая профессионализм субподрядчиков. Это дополнительно стимулирует к выполнению производственных планов и качественной организации труда и быта, — пояснил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. – По итогам рейтинга мы будем ходатайствовать о поощрении лидеров перед Росавтодором, а по завершении проекта – перед Минтрансом России. Уверен, статус лучшего субподрядчика моста через Керченский пролив – весомый вклад в повышение репутации компании».

Оценка участников строительства предусмотрена по трем основным направлениям: объем и качество выполненных работ, выполнение требований к организации стройплощадок и местам складирования материалов, в том числе в сфере охраны окружающей среды, соблюдение мер охраны труда и производственной безопасности. Помимо этого, генподрядчик – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – будет присуждать субподрядчикам оценки за надлежащее соблюдение условий заключенных договоров.

«В основных работах на объекте задействовано около 30 основных субподрядчиков. Есть явные передовики, есть те, кому стоит подтянуться, — но это во многом субъективная оценка, — сказал директор по строительству моста через Керченский пролив ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин. – Разработанный системный рейтинг позволит объективно оценивать работу строителей на протяжении всего периода стройки, анализировать полученные результаты и делать выводы».

Претенденты оцениваются по 39 критериям, в каждом из которых максимальная оценка – 10 баллов. Баллы начисляются ежемесячно службой главного инженера, отделами капитального строительства и контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань» (максимальное количество присуждаемых баллов – 170) и службой генподрядчика (максимальное количество присуждаемых баллов – 220).

Промежуточные итоги будут подводиться ежеквартально и по году, окончательные итоги – по итогам реализации проекта.

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