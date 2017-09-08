На строительство «Тавриды» выделят дополнительные миллиарды

Проект трассы федерального значения «Таврида» успешно прошел Главгосэкспертизу. Об этом рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов во время общения с журналистами.

Стоимость будущей трассы уже не раз увеличивалась. После экспертизы ее цена увеличилась вновь.

«Да, уже завершена, уже вышли из экспертизы, – сказал Аксёнов, отвечая на вопрос журналистов. – Там увеличение будет, как анонсировал Дмитрий Анатольевич Медведев – до 14 млрд руб. Но там всё по плану идёт, никаких срывов нет, ФЦП двигается».

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Напомним, возведение трассы «Таврида» финансируется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Изначально на строительство выделяли 79 млрд рублей, после чего цена повысилась на 60 млрд рублей.

Следует отметить, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев очертил конечную стоимость трассы в 139 млрд рублей.

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