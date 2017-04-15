На стройке автоподходов обезвредили бомбу

При строительстве автоподходов к Керченскому мосту, в районе Верхнего Солнечного, строителями был обнаружен металлический предмет, напоминающий бомбу.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что это фугасная авиабомба (ФАБ-100) весом 100 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
После ликвидации боеприпаса, саперами была повторно обследована территория проведения строительства. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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Напомним, сейчас на строительстве автоподходов к Керченскому мосту трудится порядка 100 единиц специализированной техники,и около 90 человек. Завершиться строительство должно в мае 2018 года.