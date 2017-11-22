На стройплощадке Крымского моста прошли учения МЧС России

Пожарные, спасатели и медики провели совместные учения в Керченском проливе. Сотрудники разных служб отработали схему тушения пожара и эвакуации людей на морском участке строительства Крымского моста, а также проверили работоспособность систем экстренного оповещения.

По легенде, произошло возгорание бытовки на технологической площадке у фарватера Керчь-Еникальского канала. Сильный ветер якобы распространил пламя на соседние вагончики, в которых находились сотрудники мостоотряда. К месту происшествия по сигналу тревоги прибыли силы и средства МЧС: более 40 спасателей и 10 единиц спецтехники.

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«В учениях приняли участие специалисты по охране труда, которые работают на стройплощадке. Ежесуточно безопасность труда на мосту контролируют более 30 сотрудников. Они следят за процессом организации работ, в которых задействовано более 10 тысяч строителей, работающих вахтовым методом. Перед началом каждой вахты в мостоотрядах проводятся внутренние учения по эвакуации людей, организации противопожарной безопасности, прорабатываются правила работы на высоте», – рассказал главный специалист по охране труда компании «СГМ-Мост» Надир Мухамедьяров.

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В ходе совместных учений в Керченском проливе спасатели и медики отработали совместные действия на воде. По легенде, один из рабочих попытался выбраться из зоны сильного задымления и упал с технологической площадки в море. Ветер и штормовые волны помешали ему спастись самостоятельно. В район ЧП было направлено судно МЧС. Условного пострадавшего подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой помощи.

«Стройка Крымского моста – масштабная. Здесь сосредоточено много людей, много техники. Работа ведется в сложных условиях, на высоте, над водой. Силы и средства МЧС России должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого учения проводятся регулярно и по разным сценариям. Они охватывают не только участки, на которых ведется строительство, но и жилые городки рабочих в Керчи и Тамани», – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Кудленко.

Мост через Керченский пролив длиной 19 км станет самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материком автомобильной и железной дорогами. Новая транспортная артерия обеспечит пропуск 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. Движение автомобилей откроется в 2018 году, поездов – в 2019 году.

Текст и фото: Инфоцентр “Крымский мост”

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