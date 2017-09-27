На трассе Феодосия-Керчь насмерть сбит пешеход

На дороге между Феодосией и Керчью минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 26 сентября 2017 года в 03:30 водитель автомобиля Форд 4135D, которым управлял гражданин 1957 года рождения, совершил наезд на пешехода.

Автомобиль двигался по а/д Граница Украины-Джанкой-Феодосия-Керчь 353 км 900м со стороны Феодосии в направлении Керчи. Не выбрав безопасную скорость движения и не проанализировав дорожную обстановку, водитель сбил пешехода.

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Пешеход (гражданин 1976 года рождения) переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

При ДТП пешеход – смертельно травмирован.

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