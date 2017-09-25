На трассе Керчь-Феодосия ДТП со смертельным исходом

На дороге между Феодосией и Керчью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия водитель одного из автомобилей скончался.

Вчера, 24 сентября 2017 года в 06:20 водитель автомобиля «Фольксваген Мультиван», 1978 года рождения, двигаясь по трассе Керчь – Феодосия, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.

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В результате маневра произошла столкновение с автомобилем «Volvo FH-TRUCK 4х2», которым управлял гражданин 1975 года рождения, совершавший движение по встречному направлению.

В результате ДТП пострадали:

1. Пассажир автомобиля «Фольксваген Мультиван», 1978 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом левого бедра и левого голеностопного сустава.

2. Водитель автомобиля «Фольксваген Мультиван», 1978 г.р. Диагноз: смертельно травмирован.

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