Предновогодняя погода в Керчи стала причиной большого количества аварий.

Ночной дождь и минусовая температура на улице превратили дороги города в каток. Однако если внутри города ситуацию вскоре возьмут под контроль коммунальные службы, то гололёд на межгородских трассах останется проблемой открытой.

Так, утром 28 декабря на трассе Керчь — Феодосия уже случилось 4 аварии, одна из которых с летальным исходом. В ходе последней грузовик «смял» легковушку.

Транспортные средства передвигаются на минимальной скорости, стараясь избегать резких маневров, поскольку дорога полностью во льду.

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Уважаемые водители, будьте бдительны на дороге и по возможности не садитесь за руль.

Редакция KerchINFO.com уже сообщала, что утром в районе автовокзала столкнулось маршрутное такси с седаном.

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