На трассе Керчь-Феодосия перевернулся автобус с пассажирами: новые подробности

На дороге между Керчь и Феодосией произошла авария. Перевернулся автобус, который перевозил пассажиров.

Пассажирский автобус Neoplan перевернулся, съехав в кювет. На момент происшествия в транспортном средстве находилось 49 пассажиров. 13 граждан были госпитализированы в керченскую больницу. Погибших нет.

Как стало позже известно, причиной ДТП послужила неисправность левого колеса.

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«Лопнуло колесо левое переднее, начал цепляться за бордюр левым колесом, и от этого удара срывает рычаги правые, и автобус пошел. Мягкая обочина, машину начало заваливать, и в этой ситуации уже никак не удержать было», – рассказал водитель автобуса.

По его словам, происшествие могло закончиться более плачевно, если бы пассажиры не были пристегнуты.

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