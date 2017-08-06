На трассе Керчь-Феодосия сбили велосипедиста

На дороге между Керчью и Феодосией произошла очередная авария. В этот раз в ДТП попал велосипедист. Об этом сообщает прсс-служба Госавтоинспекции региона.

В пятницу, 4 августа 2017 года, в 10:10 водитель автомобиля Мерседес Бенц на 334км 200м, двигаясь по автодороге граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, со стороны г. Феодосия в направлении г. Керчи не выбрал безопасный интервал до двигавшегося в попутном направлении велосипеда «EXPERT».

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Произошло столкновения автомобиля с велосипедом. В результате ДТП пострадал: велосипедист, 1947 года рождения.

Диагноз: закрытый перелом таза со смещением осколков, ушибы тазобедренного сустава, рваная рана, правого плеча.

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