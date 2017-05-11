На трассе Керчь-Феодосия снова сбили пешехода

Двигаясь из Керчи в Феодосию водитель сбил пешехода. У последнего множественные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 10 мая 2017 года в 11:30 водитель автомобиля «Рено Лагуна», 1965 года рождения, двигаясь со стороны Керчь в направлении Феодосии, на 330 км 800 м, совершил наезд на пешехода 1941 года рождения.

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Последний переходил проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадины головы.

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