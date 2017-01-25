В районе села Батальное произошла крупная авария. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

Серьёзная авария произошла в районе села Батальное на дороге в сторону Феодосии. Согласно информации из социальных сетей, произошло возгорание бензовоза, а на проезжей части — большое количество битого стекла.

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«Очень серьёзная авария за Батальным в сторону Феодосии. Горел бензовоз,по дороге много стекла и мелкого металла», — готовится в сообщении.

Детали о случившемся и о количестве жертв пока отсутствуют.

Обновление:

На Керченской трассе столкнулись ВАЗ 2114 и грузовой бензовоз.

«В результате столкновения бензовоз опрокинулся и произошло возгорание. Личный состав успешно ликвидировал возгорание. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.





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