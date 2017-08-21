На трассе между Керчью и Феодосией сбили мотоциклиста

На трассе «Керчь-Феодосия» ежедневно происходят аварии. В этот раз пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

18 августа 2017 года в 10:20 водитель мотоцикла Сузуки GSX1250, 1977 года рождения, двигаясь по а/д граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, из Керчи в направлении Феодосию, на 324км+800м. совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Мицубиси Лансер.

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Автомобилем управлял гражданин 1987 года рождения, который перед этим осуществил выезд с прилегающей территории и перестроился на полосу, по которой двигался мотоциклист.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла Сузуки.

Диагноз: закрытый перелом средней трети правой лучевой кости со смещением, открытый вывих правой лучевой кости.

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